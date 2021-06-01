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Haberler İzmir Izmir’de minibüs ücretine zam geldi

Izmir’de minibüs ücretine zam geldi

Izmir’de minibüs ücretine zam geldi

1.6.2021

İZMİR'DE minibüs tarifelerine yapılan yüzde 12'lik zam sonrası en düşük indibindi ücreti 3,5 liradan 4 liraya yükseltildi.
Minibüsçü esnafı daha önce alınan zam kararını bugün itibariyle uygulamaya geçirdi.
Yeni tarifeli indi-bindi ücretleri minibüslere asılırken, zam kararının yükselen maliyetler yüzünden alındığı belirtildi.
Zamların, Kabine toplantısında kısıtlamalarla ilgili alınacak kararlar nedeniyle bekletildiği bildirilmişti.

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