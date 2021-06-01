İZMİR'DE minibüs tarifelerine yapılan yüzde 12'lik zam sonrası en düşük indibindi ücreti 3,5 liradan 4 liraya yükseltildi.
Minibüsçü esnafı daha önce alınan zam kararını bugün itibariyle uygulamaya geçirdi.
Yeni tarifeli indi-bindi ücretleri minibüslere asılırken, zam kararının yükselen maliyetler yüzünden alındığı belirtildi.
Zamların, Kabine toplantısında kısıtlamalarla ilgili alınacak kararlar nedeniyle bekletildiği bildirilmişti.
Izmir’de minibüs ücretine zam geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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