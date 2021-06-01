Izmir’de minibüs ücretine zam geldi

İZMİR'DE minibüs tarifelerine yapılan yüzde 12'lik zam sonrası en düşük indibindi ücreti 3,5 liradan 4 liraya yükseltildi.

Minibüsçü esnafı daha önce alınan zam kararını bugün itibariyle uygulamaya geçirdi.

Yeni tarifeli indi-bindi ücretleri minibüslere asılırken, zam kararının yükselen maliyetler yüzünden alındığı belirtildi.

Zamların, Kabine toplantısında kısıtlamalarla ilgili alınacak kararlar nedeniyle bekletildiği bildirilmişti.