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'de sağanak yağış! Yollar göle döndü

'de her sağanak yağış sonrası yollar adeta göle dönüyor. Bu sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle de 'te bazı iş yerlerini su bastı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafik olumsuz etkilendi.

İzmir'de sağanak yağış! Yollar göle döndü
AA

01.06.2021, 11:12

İzmir'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Ödemiş'te bazı iş yerlerini su bastı. Kentin özellikle güney ilçelerinde erken saatlerde başlayan sağanak, yaklaşık yarım saat etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Sağanağın etkili olduğu ilçelerden Ödemiş'te ise yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafik olumsuz etkilendi. İlçe merkezindeki bazı iş yerlerini su bastı. Esnaf ve İZSU ekipleri tahliye çalışması başlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Ödemiş, son 24 saatte 20 kilogram, Kiraz 13 kilogram, Konak ise 10 kilogram yağış aldı.

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