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İzmir'de sağanak yağış! Yollar göle döndü

İzmir'de her sağanak yağış sonrası yollar adeta göle dönüyor. Bu sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle de Ödemiş'te bazı iş yerlerini su bastı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafik olumsuz etkilendi.