Kaçan sürücüyü polis durdurdu

İzmir Konak'taki uygulama noktasında durdurularak kimlik ve ehliyeti istenen Reyhan Ü. (34), aracını polisin üzerine sürerek kaçtı. Polisler olaydan yara almadan kurtulurken, Reyhan Ü, ikinci uygulama noktasındaki ekiplerin ihtarına da uymadı. Polis, aracı durdurmak için lastiklere ateş etti, buna rağmen kaçak sürücü kaldırıma çarptıktan sonra durdu. Kazadan yara almadan kurtulan Reyhan Ü, yapılan kontrolde 2.09 promil alkollü çıktı. Sürücüye yaptığı ihlallerden ceza kesilirken, ehliyetine el konularak otomobili trafikten men edildi.

VİRAJI ALAMAYIP KAZA YAPTI

Reyhan Ü. ve arkadaşı Ahmet T. (37), 35 KD 5928 plakalı otomobil ile Boğaziçi Caddesi'nde seyir halindeyken, uygulama yapan polis ekipleri otomobili durdurdu. Trafik polisinin kimlik ve ehliyet kontrolü sırasında, Reyhan Ü. otomobili polisin üzerine sürerek olay yerinden kaçtı. Polisler, konuyu diğer noktadaki ekiplere bildirdi. Reyhan Ü'nün hareket ettiği güzergahta uygulama yapan polisler de Reyhan Ü'yü durdumaya çalıştı ancak sürücü kadın kaçmaya devam etti. Polisin lastiklerine ateş ettiği otomobil Yenişehir mahallesi 1202 Sokak'ta virajı alamayarak kaldırıma çarptıktan sonra durdu

EHLİYETİNE EL KONULDU

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilrken, Reyhan Ü. ve Ahmet T'nin kazada yara almadığı belirlendi. Trafik polisinin alkolmetre ile ölçüm yapma isteğine de direnen sürücü, 2.09 promil alkollü çıktı. Bu sırada Reyhan Ü'nün arkadaşı, alkollü olduğu ileri sürülen Ahmet T, görüntü alan gazetecileri engellemeye çalıştı. Ekiplerin kontrolünde, otomobilde içki şişesi ve bardaklar olduğu görüldü. Reyhan Ü. ve arkadaşı Ahmet T, gözaltına alınırken, genç kadına 'alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek'ten ceza kesilerek ehliyetine el konuldu.