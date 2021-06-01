MHP’li meclis üyesinden ‘Alaçatı Müzesi’ önerisi

ÇEŞME Belediyesi'nin MHP'li Meclis Üyesi Alpaslan Koparal, Alaçatı'daki eski belediye binasının 'Alaçatı Müzesi' olması önerisinde bulunurken, bu öneriye çok sayıda destek geldi. MHP'li üye Alpaslan Koparal, sosyal medya hesabından Alaçatı'daki tarihi belediye binasının müzeye dönüştürülmesi önerisinde bulunarak, "Bu bina tüm Alaçatılıların zihinlerinde, anılarında yaşayan bir binadır. Bu bina, Alaçatı'nın hafızasını sergileyen Alaçatı Müzesi olmalıdır. En doğrusu budur" dedi. Koparal'ın önerisine çok sayıda destek gelirken, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da paylaşımın altına, "Bunun için çok uğraştık. Bir yola girer umarım" diye yorum yazdı. Büyükşehir Yasası'nda yapılan değişiklikle kapatılan Alaçatı Belediyesi binası, Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmişti.