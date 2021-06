Önce bu otobüslerin gideceği yolları yap!

İzmirlilerin, giderek içinden çıkılmaz bir hal alan kentin trafik sorununa isyanı büyüyor. Özellikle hafta sonu kısıtlaması öncesinde ve sonrasında kentin bir çok noktasındaki trafik sorunu, vatandaşları canından bezdirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer ise, bu soruna çözüm üretmek yerine önceki gün belediyenin aldığı 364 yeni otobüsün fotoğrafını paylaştı. Soyer'in hizmete aldıkları 364 otobüsün art arda dizilmiş fotoğrafını paylaştığı sosyal medya mesajının altına yorum yapan İzmirliler, trafik sorununa isyan etti. İzmirli vatandaşlar Soyer'e "Bu şehrin otobüse ihtiyacı yok.

Otobüsü yürütecek yola ihtiyacı var. Önce trafik sorununu çözün" cevabını verdi.





'ARTIK HER SAAT, HER YERDE TRAFİK BERBAT OLDU'

SAİM YABANSU: Bu şehrin otobüsü yürütecek yola ihtiyacı var. Yağmur sularını aktaracak alt yapıya ihtiyacı var. Temiz bir Körfeze ihtiyacı var. Bu işler Çav Bella söylemekle olmuyor.

● MELİH ŞENTÜRK: Peki Alsancak Garı yolu, Yeşildere yolu, Altınyol gidiş dönüş olan trafiği nasıl halletmeyi düşünüyorsun Sayın Başkan?

● ADAMINBİRİ: Halkapınar, Gıda Çarşısı, 1. Sanayi Sitesi her saat kilit. Gelin görün bir tane dal-çık yapmak çok mu zor?

Alternatif yol yok, bu sorunlara ne zaman sıra gelecek?

● YİĞİT: Neyin artistliğini yapıyorsun Başkan? Günün her saati Yeşildere, Gaziemir, Karşıyaka, İzmir'in her noktası trafik. Hiçbir yol alternatifin yok.

● ROORO: Ya şu İzmir'de Ankara Caddesi, Altınyol ve Yeşildere trafiğini çözdünüz mü?

Sabah ayrı dert akşam ayrı dert.

Neden çözüm yok?

● ERTEM KARAKAYA: Bu kadar otobüs almadan önce köstebek yuvasına dönmüş yolları asfaltlayın.

● SEÇİL GÜZEL: İzmir'in yollarında 'gerçekten' oluşan kuyruğu görmenizi beklemiyoruz zaten. Çünkü bisikletiniz ile sıvışıp gidiyorsunuz, her yaptığınız işte olduğu gibi.

● HASAN DİKİLİTAŞ: Otobüsün gideceği yollar hazır mı peki?

Yollarımız perişan.

● CAESAR: Başkanım umarım bu mizahınızı Altınyol'daki trafiği rahatlattıktan sonra da yaparsınız.

● ALTOBELLİ: Başkan biraz trafiğe el atalım, görmezden duymazdan gelerek sorunlar çözülmüş olmuyor.

● ERTAN KAYA: Sayın Başkan, kentin tüm noktalarında hissedilen trafik sorunu için planlarınız var mı? İş çığırından çıktı ve sürücüleri inanılmaz derecede kötü etkiliyor.

● GÜNGÖR KURUBAŞ:

İzmir'de bu trafiği bu sene görmeye başladık. Manisa yolundan İzmir'e girip Narlıdere'ye ulaşmak 2.5 saat...

● ATİK: Saat fark etmeksizin her yerde trafik berbat önce ona el atın.

● MELTEM ARIT. İzmir'de ulaşımda ciddi sıkıntı var. İşe gidip gelmek baş döndürüyor. Aktarma olayı vasat.

● AHMET ÖZÜDOĞRU: İzmir trafiği içinden çıkılmaz bir hal aldı. Öncelik altyapı olmalı. Lütfen artık biraz önem verin.

● ERDEM: Hayrına şu şehir içi trafiğine de bir el atsanız. İki saat 30 dakikada eve geliyorum.



'SORUN HALININ ALTINDA ÇÖZÜLMÜYOR

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir'in trafik sorununa ilişkin CHP'li yerel idareye çağrıda bulundu. Şehir merkezindeki trafik çilesine ve çözüm çağrılarına kayıtsız kalanların otobüs tanıtımı yapmasını çok yadırgadıklarını kaydeden Sürekli, "Sorunları halının altına süpürerek, AK Parti'nin İzmir'e 19 yıldır yatırım yapmadığını söyleyerek kılıf bulmaya çalışmaları gerçekten abesle iştigaldir.

İzmir trafiği halen nefes alıyorsa, bizim yatırımlarımızla alıyor.

Yerel idareye düşen, ulaşımı dizayn ederek İzmirlilerin çilesine son vermektir" diye konuştu.

