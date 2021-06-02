Biri kadın iki kişiyi otomobilde vurdular

İZMİR'DE silah sesi gelen otomobildeki bir kişi hastaneye kaldırıldı, bir kadın da kendi imkanlarıyla geldiği hastanede tedavi altına alındı. Buca ilçesi Göksu Mahallesi'nde bir otomobilden silah sesi gelmesi üzerine çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, otomobilin içindeki V.K'nin (32) silahla göğsünden yaralandığını belirledi. Aynı olayda yaralanan F.K. (37) isimli kadının da hastaneye kendi imkanlarıyla gittiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili iki kişiyi gözaltına aldı.