Çok özlemişiz

Tüm yurtta olduğu gibi İzmir ve Ege illerinde de kademeli normalleşme kapsamında yeniden açılan restoran ve kafeler, dün 07.00'den itibaren müşterilerine hizmete başladı. İzmir'de Kemeraltı Çarşısı, AVM ve caddelerdeki mekanlar bayram yaptı.

Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren açılan kafe, restoran ve kahvehanelere akın ederek keyif yaptı, özlem giderdi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, esnafa bol kazanç dileyerek, "Lütfen yayınlanan mesafe ve hijyen kurallarına en ince ayrıntısına kadar uyalım" çağrısında bulundu.

TEDBİRLERDE GEVŞEMEYELİM

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, "Açıklanan kararlar bir ölçüde esnaf ve sanatkara nefes aldıracaktır. Kepenkleri kapalı olan ve yeni kararları heyecanla bekleyen esnaf bir nebze rahatladı. Esnaf kesimi hem toplum sağlığını hem de işini düşünüyor. Tam normalleşme için toplumun her kesimi sorumluluk içinde kurallara uymalı" dedi.

İşlerini kaybetme noktasına gelen üyeleri için bazı tedbirlerin alınmasının zaruri hale geldiğini de belirten Mutlu, "Bir kereliğine verilen 3-5 bin lira hibelerin, işyerlerini Haziran'da açamayan üyelerimiz için sürdürülmesini talep ediyoruz. Birkaç yıl geri ödemesiz, uzun vadeli, düşük faizli Toparlanma Kredileri'nin planlanması yararlı olacaktır. Çalışamayan esnafın devlete ve bankalara borçları da faizsiz bir yıl ötelenmeli" dedi.

Urla ve Bodrum'da fast food işletmeciliği yapan Ali Gönlüğür ise, "Bismillah diyerek dükkanımızı müşterilerimize de açtık. Nafakamızı bekliyoruz. İnşallah böyle devam eder. Müşteriler de özlemiş. Lütfen kurallarala uyalım, uymayanları güzel bir dille uyaralım" dedi.

ARTIK TAHAMMÜLÜMÜZ YOK

Kahvehanede çaycılık yapan Mehmet Yıldız, işyerlerinin diğer işletmelere göre daha uzun süredir kapalı olduğunu dile getirerek, "Sabah 6.00'da ocağın altını yaktık. Müşterilerimiz de dışarıda oturmayı, çaylarını içmeyi çok özlemiş" dedi.

Lokantacılar Odası Başkan Adayı Alpay Okyay, esnafa ve vatandaşa büyük görev düştüğünü söyleyerek, "Artık bir saat bile kapanmaya tahammülümüz yok. Kurallara uyalım, müşterilerden de uymasını rica edelim. Kapanmadan şikayetçi olan esnafımız ile halkımız kurallara el ele uymalı. Artık tek beklentimiz, önümüzdeki günlerde saat uygulamasının daha ileriye taşınmasını sağlamak olmalı" dedi.

ATEŞ ÖLÇÜMÜ VE HES KODU

Kordon'daki Zafer'in Yeri sahibi Zafer Kelek ise yaklaşık iki aylık kapanmanın ardından kepenklerini açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Günlerdir kapalı olan mekanların saat 21.00'e kadar açık olması iyi. Belki 22.00'ye kadar çekilse daha iyi olabilirdi ama dünyayı kasıp kavuran bir pandemide buna da şükür demesini bileceğiz. İşimize sıkı sarılıp çalışıcağız. Meslektaşlarımdan ricam, ateş ölçümü ve HES kodu uygulamasını mutlaka yapsınlar. Masalarda mesafe kuralına dikkat etsinler" dedi.

Kordon Tuzu Biberi Kahvaltı ve Yemek Evi İşletme Müdürü Özge Yazıcılar da, "İşletme olarak konseptimizde paket servis olmadığı ve kısıtlamalardan bu yana kapalı olduğumuz için büyük sıkıntı yaşadık. Ancak bugün itibariyle açıldık ve müşterilerimizin ilgisi bizi çok memnun etti. Kurallara uygun şekilde, müşterilerimizin sağlığını ön planda tutarak hizmet vermeye başladık. İnşallah bundan sonraki süreçte bir daha kapatılmayız" diye konuştu.

UZUN NİKAH KUYRUKLARI OLUŞTU

Normalleşmeyle birlikte nikah tarihi almak ya da daha önceden aldıkları tarihleri değiştirmek isteyenlerin, sabah erken saatlerden itibaren evlendirme daireleri önünde kuyruk oluşturduğu gözlendi. Nişan ve kına gibi etkinliklere 1 Temmuz'dan sonra izin verilecek. Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma ve bakım merkezlerinde kalanlara yönelik ziyaretlere, bu yerlerde kalan her kişi için haftada en fazla bir ziyaret olacak şekilde izin verilecek.

ÜSKÜDAR Çaycısı sahibi Şerafettin Alpboğa, uzun zamandır kapalı oldukları için zorlu bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Açılmayla birlikte müşterilerimizi ağırlamak için erken saatlerde çalışmalara başladık. Müşterilerimizin ilgisi bizi hayli mutlu etti. Müşterilerimize en iyi hizmeti verebilmek için bizler de elimizden geleni yapıyoruz. Umarız önümüzdeki süreçte tekrar kapanmayız" dedi.

Denizli'de kafe ve restoran sahipleri sabahın erken saatlerinde hazırlık yaptı. Masa ve sandalyeler eski haline getirilerek müşteriye hazırlandı. Kafe sahibi Kürşat Taş, "Kararı güzel karşıladık. Tekrar kesilme olursa büyük sıkıntıya düşeriz" dedi.

BODRUM Bitez'de işletmesi bulunan Mustafa Akkoyun, "Kurallara uygun şekilde restoranımızı açtık. Müşterilerimiz bizi, biz onları çok özlemişiz" dedi. Fethiye ve Marmaris'teki mekanlar da dün yeniden kapılarını açmalarıyla yoğun ilgiyle karşılaştı. Vatandaşlar özellikle sahilde kahvaltı etmeyi ve çay-kahve içmeyi çok özlediklerini dile getirdi.

Aydın, Manisa, Balıkesir ve Uşak'ta da kafe ve restoranlara akın eden vatandaşlar hem esnafı memnun etti hem de dışarıda yeme-içmenin keyfini yaşadı. Aydınlı kafe işletmecisi İrfan Cayhanoglu, "İnşallah böyle devam eder. Müşteriler de çok özlemiş" dedi.

HABER: FATİH ŞENDİL

FOTOĞRAFLAR: METİN BURMALI/ MERT ALPDÜNDAR



İHSAN KARATAŞ-FERDİ YAVUZ-SEBAHATTİN ALP- CÜNEYT HAÇELİK-TUBA AYHAN