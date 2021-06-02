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Haberler İzmir Emekli başkomiser sahte içki kurbanı

Emekli başkomiser sahte içki kurbanı

Emekli başkomiser sahte içki kurbanı

2.6.2021

İZMİR'İN Buca ilçesinde yaşayan emekli başkomiser Adil Çelikel, 30 Mayıs akşamı iki arkadaşıyla, Barış Mahallesi Muhtarlığı binasında alkol aldığı sırada fenalaştı. Lavaboya gitmek için masadan kalkan emekli başkomiser Çelikel uzun süre dönmeyince, arkadaşı muhtar Gürcan Bucalılar kendisine bakmaya gitti. Çelikel'i yerde baygın yatarken bulan Bucalılar, 112'den yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Adil Çelikel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. 3 arkadaşın kendi yaptıkları rakı ve votkayı içtikleri, bu içki bitince de marketten yeniden içki alıp içtikleri öğrenildi. Adil Çelikel'in kardeşi Ali Rıza Çelikel, polise verdiği ifadede ağabeyinin alkolü kendisinin yaptığını, düzenli alkol kullandığını ve bir rahatsızlığının olmadığını söyledi.

■ FATİH ŞENDİL

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