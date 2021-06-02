Emsal artışlarıyla dönüşüm hızlanacak

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Müteahhitler Federasyonu (MÜFED) Başkanı İsmail Kahraman, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı 'Ada bazında yapılacak olan kentsel dönüşümde emsal artırımı verilmesi' kararının, dönüşüme önemli katkı sağlayacağını söyledi. Kahraman, "2012 yılında yürürlüğe giren kanunla birlikte bir çok bina yıkılarak yerine yenisi yapılmış; yani kentsel dönüşüm değil bina yenilemesi yapılmıştır. Girişimlerimizin ve önerilerimizin hayata geçmesi İzmir için hayati önem taşıyor.

Yaşadığımız büyük depremden sonra bina yenileme projeleri biraz hız kazanmış ancak beklenen düzeye ulaşamamıştır" diye konuştu.



AVANTAJ SAĞLAYACAK

Kahraman, "İZTO'daki toplantıda konu ile ilgili detaylı bir dosyayı Oda Başkanımız Mahmut Özgener, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza iletmişti. Ada bazlı işlemlerde otopark, yeşil alan ve sosyal donatı gibi konular da çözüldüğü için kentsel dönüşümde emsal artırılması gerektiğini ifade etmiştik. Emsal artırımı verilmesi dönüşümden alınacak verimi önemli oranda artıracak" ifadelerini kullandı. Kahraman, ada bazlı yapılacak kentsel dönüşümlerde ilave inşaat hakkı verilmesinin yanı sıra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde ayrı bir Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı kurulacağı bilgisini de verdi. Kahraman, "Daire Başkanlığı dönüşüm projelerine ve emsal artışı konularına hız katacaktır. Yetki karmaşasının ortadan kalkacak olması da işleri kolaylaştıracaktır.

İsmail Kahraman



İzmir milletvekilimiz Sayın Necip Nasır'a da gayretlerinden dolayı sektörüm adına teşekkür ediyorum. İzmir depremi nedeniyle şu an bazı binalar da orta riskli durumda. Yapı stoğumuzun büyük bir oranı maalesef hala riskli yapı statüsünde" dedi.

Kahraman şunları söyledi: "İvedi olarak şehrimizi dönüştürüp vatandaşlarımızın mal ve can güvenliğini sağlamamız hepimizin sorumluluğu.

Vatandaşlarımızın desteği süreci hızlandırır. Otopark sorununun çözüleceği, çocuklarımızın oyun alanları olacağı ve en önemlisi emsal artırımı ile mevcut yapıların üzerinde inşaat hakkı kazanılacağından dolayı vatandaşlarımız müteahhit ile yapılacak anlaşmada bir çok avantaj elde edecektir."



ZAMLARLA ÖNÜNÜ TIKAMAYIN

SON dönemde tüm inşaat malzemelerinde gerçekleyen zamlarla sektörün adeta durma noktasına geldiğini ifade eden Kahraman, "Taahhüt işi alan müteahhitler zarar etti, projeler askıya alındı. Emsal artırımı ile inşaat sektöründe tekrar bir hareket yaşanacak. Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın, vatandaşın alım gücünü düşürmesin" dedi.

TOLGA TEKİN