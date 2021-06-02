Film ekibini taşıyan minibüs kaza yaptı

İZMİR'İN Urla ilçesinde çekim yapan film ekibini taşıyan minibüs, sürücüsü M.S'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, savrulmanın etkisiyle yan yatan minibüste ağır hasar oluştu. Kazada araç sürücüsü M.S. (37) ile yolcular M.A. (20), E.E. (22), A.F.G. (26), M.J.A. (23), D.N. (21), B.K. (20), K.C.A. (23) ve M.Ş.A. (22) yaralandı. Yaralılardan 3'ü ambulansla, 6'sı ise vatandaşlar tarafından Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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