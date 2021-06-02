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Haberler İzmir İlişki yaşadığı kadını vurup, intihara kalkışmış

İlişki yaşadığı kadını vurup, intihara kalkışmış

'in ilçesinde . (32) ile .'nin (37) tabancayla yaralandığı olayda sır perdesi aralanmaya başladı. Volkan K.'nin otomobiliyle yanına yaklaştığı, ilişki yaşadığı öne sürülen evli Fatma K.’yi tabancayla vurduktan sonra intihara kalkıştığı belirtildi.

İlişki yaşadığı kadını vurup, intihara kalkışmış
DHA

02.06.2021, 17:52 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021, 18:01

Buca ilçesi Göksu Mahallesi 690/4 Sokak'ta dün saat 10.00 sıralarında, birkaç el silah sesinin ardından Volkan K., 34 DMU 109 plakalı otomobilinde göğsünden vurulmuş olarak bulundu.

Olayda bacağından ve kalçasından yaralanan Fatma K. ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Durumları ağır olan 2 yaralı hastanede tedaviye alınırken, polis, olayla ilgili biri kadın, 2 kişiyi gözaltına aldı.

VURUP İNTİHARA KALKIŞMIŞ
Olayla ilgili soruşturma sürerken, Volkan K.'nin, otomobille Fatma K.'nin yanına yaklaşıp tabancayla vurduğu, ardından da aynı silahla intihara kalkıştığı belirlendi. Volkan K.'nin evli olan Fatma K. ilişki yaşadığı öne sürüldü.

Tedavileri devam eden yaralılardan Volkan K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü, Fatma K.'nin ise yoğun bakımdan çıktığı bildirildi. Polis ekiplerinin, henüz yaralıların yazılı ifadesini alamadığı kaydedildi. Bu arada, gözaltındaki 2 kişinin sorgularının da devam ettiği ifade edildi.

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