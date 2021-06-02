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Haberler İzmir İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 28 işçi hastaneye başvurdu

'de şüphesiyle 28 işçi hastaneye başvurdu

'in Tire ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan 28 işçi, şüphesiyle hastanede tedaviye alındı. Çoğu kadın olan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 28 işçi hastaneye başvurdu
AA

02.06.2021, 17:06 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021, 17:12

Tire Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) bir tekstil fabrikasında çalışan bir grup işçinin karın ağrısı şikayeti yaşaması üzerine 112 Acil Servis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Tire Devlet Hastanesine 14'ü ambulansla götürülmek üzere toplam 28 işçinin zehirlenme şikayetiyle başvuru yaptığı belirtildi.

Çoğu kadın olan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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