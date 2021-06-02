Kısıtlamada ehliyetsiz gezerken yakalandı

İZMİR'DE sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden F.K. (39), polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sonucu otomobil durdurulurken, yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu bulundu, sürücü F.K'nin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. F.K. ve yanında bulunan G.S, polis merkezine götürüldü. Sürücü F.K'ye ehliyetsiz araç kullanmak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve trafiği tehlikeye atmak suçlarından işlem yapıldı. G.S'ye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten idari para cezası uygulandı.

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