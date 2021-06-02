Meraya çöp tesisini sanki başkası yapacak

Tireliler tepkilerini dile getirirken, CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sosyal medyadan "Meralar, tarımda kurtuluşun anahtarıdır. Meralara sahip çıkacağız" paylaşımı yapması "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?" dedirtti.

'AKIL TUTULMASI YAŞIYOR'

Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, Soyer'in akıl tutulması yaşadığını ifade etti. İbişoğlu "Soyer, kucağına aldığı keçi yavrusunun fotoğrafıyla meraların önemini anlatıyor. Karateke köyündeki meraya ise çöp tesisi yapıyor. Bergama'da meraları savunurken, Tire'de meraları görmezden geliyor. Bu çifte standarttır" dedi. Tire'deki tartışmada Cumhur İttifakı ile sivil toplum kuruluşları da çiftçilerden yana saf tuttu. CHP'nin sessiz kalmasını ironik olarak değerlendiren AK Parti İlçe Başkanı Mert Falakalı, "Ödemiş'e tesis yapıldı. Onlar enerji üretip para kazanacak. Bize ise çöpün çöpü kalacak. Tire Belediyesi'nin yanlışı yüzünden elimizdeki meradan da olacağız" dedi. Muhtar Erkan Tutkaç da, "Biz tesisin meraya yapılmasına karşıyız. Eski çöp depolama alanına yapılsın" ifadelerini kullandı.

NADİR UYSAL