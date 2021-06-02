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Haberler İzmir Sağanak yağmur yine İzmir’i vurdu

Sağanak yağmur yine ’i vurdu

Sağanak yağmur yine İzmir’i vurdu

2.6.2021

İZMİR'DE dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Ödemiş'te bazı iş yerlerini su bastı. Kentin özellikle güney ilçelerinde erken saatlerde başlayan sağanak, yaklaşık yarım saat etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sağanağın etkili olduğu ilçelerden Ödemiş'te ise yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafik olumsuz etkilendi. İlçe merkezindeki bazı iş yerlerini su bastı. Esnaf ve İZSU ekipleri tahliye çalışması başlattı.
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