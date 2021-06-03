Bakan Muş, İzmir'de rehin alınan Sonyıldırım ile görüştü

İzmir Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünde çalışan Mehmet Atalay Sonyıldırım, bıçaklı saldırgan tarafından rehin alınmış, polislerin saldırganı ikna etmesi sonucu kurtarılmıştı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sonyıldırım'ı görüntülü arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ticaret Bakanlığının Twitter adresinden yapılan paylaşımda Sayın Bakanımız Mehmet Muş, bugün İzmir'de görevi başındayken bıçaklı saldırıya uğrayarak rehin alındıktan sonra kurtarılan Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü personelimiz Mehmet Atalay Sonyıldırım'a geçmiş olsun dileklerini iletti denildi.

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