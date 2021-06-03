Bornova’da işçi kıyımı iddiası

İzmir'de CHP'li Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, belediyede kadrolu olarak çalışan 28 işçiyi atmak için kolları sıvadı. Tasarruf tedbirleri gerekçesi ile daha önce pek çok çalışanın fazla mesai ücretlerini keserken aynı zamanda belediyede istihdam ettiği CHP kökenli isimlere de ses çıkarmayan İduğ'un, yıllardır belediyede çalışan kadrolu 28 işçiyi toplu olarak işten atma kararı alması tepki topladı. İduğ'un pandemi nedeniyle 30 Haziran'da sona ermesi planlanan işten çıkarma yasağının kaldırılmasının ardından hemen harekete geçeceği öğrenildi.











LİSTEYİ DE HAZIRLAMIŞ

İDUĞ'UN Bornova Belediyesi'nde çalışan 5'i kadın 28 işçiyi topluca işten çıkartmak için liste hazırladığı da ortaya çıktı. Listeye göre, işçilerden 26'sının 1 Temmuz, diğer 2 işçinin ise 29 Kasım itibarıyla işten çıkartılacağı öğrenildi.

İsmi yer alan işçilerin ise yargıya başvuracağı ve CHP Genel Merkezi'ne giderek eylem yapacağı da kaydedildi.

METİN BURMALI