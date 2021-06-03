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Haberler İzmir Engelli memuru rehin alan saldırgan gözaltında

Engelli memuru rehin alan saldırgan gözaltında

Engelli memuru rehin alan saldırgan gözaltında

3.6.2021

İZMİR Konak'ta S.E. isimli şahıs, engelli olan memur M.A.'yı bıçakla rehin aldı. Olay, saat 15.30 sıralarında Alsancak semtinde meydana geldi. Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün önüne gelen E.S, çevredekilere elindeki fotoğraf gösterip, bu kişinin binada olup olmadığını sordu. Ancak fotoğraftaki kişiyi tanıyan çıkmadı. Bir süre sonra E.S, cebindeki bıçağı çıkarıp, bina önündeki, M.A.'yı rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çevredeki kişileri uzaklaştırıp, şüpheliden M.A.'yı bırakmasını istedi. Polis ekipleri, aradığı kişiyi bulmasına yardımcı olacağını söyleyerek E.S.'yi ikna etti. M.A.'yı serbest bırakan şüpheli, gözaltına alındı.
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