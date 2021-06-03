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Haberler İzmir Hedef Beydağ’a 2 ayda doğalgaz

Hedef Beydağ’a 2 ayda doğalgaz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili , Beydağ'ın doğalgaza kavuşmasının ardından ilçenin daha da gelişeceğini söyledi.

Hedef Beydağ’a 2 ayda doğalgaz

3.6.2021

Dağ, "İki ay gibi kısa sürede gaz arzının sağlanmasının hedeflendiği Beydağ'da vatandaşlarımız daha ucuz ve konforlu bir enerjiye ulaşacak" dedi.
VATANDAŞLARIN yoğun talebi üzerine İzmir Doğalgaz Dağıtım AŞ ile yaptıkları temaslardan sonra ilçede başlattıkları çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirten Dağ, Beydağ'a da "temiz ve çevreci enerji" doğalgazın ulaştırılacağını söyledi. Dikili'deki doğalgaz altyapı çalışmalarından sonra Beydağ'daki çalışmaların da sevindirici olduğunu dile getiren Dağ, "Doğalgaz, Beydağlı'ya enerji tasarrufu sağlayacak, Beydağ'ın gelişimine de katkı sunacak" ifadelerini kullandı. İlk etapta Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerinde başlatılan çalışmaların sona ermesiyle 744 haneye doğalgaz ulaştırılmasının hedeflendiğine vurgu yapan Dağ, yatırımların artarak devam edeceğini vurguladı.

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