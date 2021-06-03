Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 25 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde Beydağ, Bergama, Foça, Torbalı ve Ödemiş'te narkotik köpeklerinin desteğiyle operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 27 kilogram esrar ile ormanlık alan içinde ekili 756 kök Hint keneviri ele geçirildi, O.B, V.Ç, H.B, S.K, M.K. ve M.T. gözaltına alındı.
İzmir'de 27 kilogram esrar ve 756 kök Hint keneviri ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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