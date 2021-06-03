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İzmir’de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

İzmir’in Foça ilçesinde bulunan makilik alanda çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.