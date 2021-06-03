Sevgilisini vurup son kurşunu kendine sıkmış

İzmir'in Buca ilçesinde önceki gün otomobil içinde 1'i kadın 2 kişinin silahla vurularak yaralanması olayının sır perdesi aralandı. Volkan Konur'un (32), sevgilisi olduğu iddia edilen Fatma Kaya'yı (37) vurduktan sonra silahta kalan tek kurşunu kendisine sıkarak intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

ARAÇTA 2 KİŞİ VARDI

Olay önceki sabah saat 10.00 sıralarında Buca Göksu Mahallesi 690/4 sokakta meydana geldi. Sokak ortasında park halinde olan 34 DMU 109 plakalı otomobil içerisinde silah sesi duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, otomobil içerisinde Volkan Konur'u tabancayla göğsünden vurulmuş halde buldu. Volkan Konur, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, aynı olayda bacağından ve belinden vurularak yaralanan bir kadın olduğunu belirledi. Yapılan incelemede kadının Fatma Kaya olduğu tespit edilirken, yaralı kadının kendi imkanlarıyla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne gittiği bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis gerçeğe kısa sürede ulaştı. Volkan Konur'un, otomobil içinde tartıştığı sevgilisi Fatma Kaya'yı belinden ve bacağından vurduktan sonra kendisine ateş ettiği ortaya çıktı.

■ FATİH ŞENDİL