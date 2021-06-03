Soyer’in ODTÜ sevdası İzmirlileri kızdırdı

Yeni Asır'a konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü (DAUM) Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bu yapılan İzmir'e ve DEÜ'ye çok büyük hakarettir. Ayrıca zaten çalışması yaptığımız, bitmiş iş için büyük paralar ödeyerek resmen bir şeyleri peşkeş çekmektir" dedi.



'ETİK OLARAK ÇOK YANLIŞ'

DEÜ'NÜN 40 yıldır depremle ilgili çalışmalar yaptığını anlatan Prof. Dr. Sözbilir, "İzmir'de deprem, zemin ve fay hatlarıyla ilgili bütün bilgiler, datalar üniversitemizin elinde. Yapılmış yüzlerce yüksek lisans ve doktora tezi var. Sen bu işi ODTÜ'ye vererek ne yapmış oluyorsun? Onların hepsini alıyorsun burayı hiç bilmeyen hayatında 2-3 kere gelmiş Ankara'daki bir hoca grubuna veriyorsun. Bir kere bu etik olarak yanlış. Zaten buradaki bilimsel çalışmalara gerekli saygıyı gösterip onların söylediği yönde ilerlemiş olsaydık 117 insanımız bu depremde ölmezdi. DEÜ'nün çıkardığı haritaları alıp temize çekip verecekler. Bu halkın parası. İleride hesabı sorulur diye düşünüyorum. Buna alet olan hocalar da yanlış yapıyor. Bu üniversitede konuyla ilgili 100'ün üzerinde hoca var. Sen bunların hepsini çöpe atıyorsun" diye konuştu. İzmir'de yıllardır deprem master planı yapılma-sı için çalıştığını ve Valilik ile yaptıkları görüşmelerde protokol aşamasına gel-diklerini de ifade eden Sözbilir, "Beledi-ye şimdi bizim hazırlayacağımız deprem master planının maliyetinden çok daha fazla parayı ODTÜ'ye veriyor. Ödenecek miktarı tam bilmiyorum ancak çok yük-sek olduğunu biliyorum. Biz İzmir'de-ki 5 fayla ilgili çalışmaları bitirdik. Bundan sonra yapılması gere-ken bu fayların imar planları-na işlenmesidir. İşte bu bizim yaptığımız TÜBİTAK projesi, şu an Büyükşehir Belediyesi'nin ODTÜ'ye verdiği iş. Yani beledi-ye, bitmiş işin projesini veriyor ODTÜ'ye. DEÜ'ye başvuruda dahi bulunmadılar" ifadelerini kullandı.





'BUNLARI MURATHAN YAPTIRIYOR'

TUNÇ Soyer'in yer bilimleriyle ilgili çok fazla bilgisi olamayacağını ifade eden Prof. Dr. Sözbilir, "Soyer'e bu hataları danışmanları yaptırıyor. Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi eski Başkanı Alim Murathan diye bir danışmanı var. Onun yaptırdığı hatalar bunlar" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ

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