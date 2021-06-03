Torunuyla yangında mahsur kaldı

İZMIR Buca'da 4 katlı bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki apartmanın 3. katındaki dairede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, evde mahsur kalan Gönül Algen ile torunu F.O'yu (9), apartman merdiveninden çıkardı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen Gönül Algen ile torununa ilk müdahale olay yerindeki 112 Acil Servis ekiplerince yapıldı. Küçük çocuk, tedbir amacıyla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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