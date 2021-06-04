Bakan Koca: Bugün itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldı

Türkiye'de yapılan toplam corona virüs aşısı 30 milyonu geçti. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir açıklama geldi.

İşte Sağlık Bakanı Koca'nın mesajı:

"Bugün itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldı. Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu. Nüfusumuzun üç katından fazla doz aşı için anlaşmamız bulunuyor. Yarın bugünden daha güzel olacak. Bu güce güvenin."