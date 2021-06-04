Cumhur İttifakı’ndan Aliağa çıkarması

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin, il yöneticileri ile birlikte Aliağa'ya çıkarma yaptı. Belediye Başkanı Serkan Acar ile birlikte ilçede temaslarda bulunan Sürekli ve Şahin, PETKİM ziyaretinin ardından Ticaret Odası ve Esnaf Odaları temsilcileri ile bir araya geldi. Aliağa Devlet Hastanesi Poliklinik Ek Hizmet Binası'nın temel atma törenine de birlikte katılan başkanlar, Aliağa'nın dev sanayi yatırımları ile Türkiye'nin ve İzmir'in kalbi olduğuna dikkat çekerek Cumhur İttifakı olarak ilçenin her alanda arkasında olduklarını ifade ettiler.