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Haberler İzmir Engelli memuru bıçakla rehin alan şüpheli, tutuklandı

Engelli memuru bıçakla rehin alan şüpheli, tutuklandı

'de, engelli olan memur Mehmet Atalay S.'yi bıçakla rehin alan Emin S., tutuklandı. Emin S.'nin polisteki ifadesinde, Mehmet Atalay S.'ye zarar verme niyetinin olmadığını, kendisine taciz eden kişiyi bulmak için binaya geldiğini öne sürdüğü belirtildi.

Engelli memuru bıçakla rehin alan şüpheli, tutuklandı

04.06.2021, 13:41

Korkunç olay, çarşamba günü saat 15.30 sıralarında Alsancak semtinde meydana geldi. Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün önüne gelen Emin S., çevredekilere gösterdiği fotoğraftaki kişinin binada olup olmadığını sordu. Ancak fotoğraftaki kişiyi tanıyan çıkmadı. Bir süre sonra Emin S., cebinden bıçak çıkarıp, bina önündeki engelli olan memur Mehmet Atalay S.'yi rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, çevredeki kişileri uzaklaştırıp, şüpheliden Mehmet Atalay S.'yi bırakmasını istedi. Polis, aradığı kişiyi bulmasına yardımcı olacağını söyleyerek Emin S,'yi ikna etti. Mehmet Atalay S.'yi bırakan Emin S. gözaltına alındı.



Emin S.'nin emniyetteki sorgusunda, olaydan bir gün önce 'Ege' isimli biriyle alkol aldığını, ardından bu kişinin kendisini taciz ettiğini, Ege adlı kişinin olayın yaşandığı binada çalıştığını söylediğini, onu bulabilmek için binaya gittiğini söylediği belirtildi. Çevredekilere 'Ege'nin fotoğrafını gösterdiğini ancak kimsenin tanımadığını, bunun üzerine yalan söylediklerini düşündüğü için Mehmet Atalay S.'yi rehin aldığını belirten Emin S., ayrıca Mehmet Atalay S.'ye zarar vermek gibi bir niyetinin olmadığını söylediği öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emin S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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