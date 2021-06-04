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Haberler İzmir İzmir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

'in ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın nedeniyle yaklaşık 20 dekarlık alanda hasar oluştu.

İzmir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

04.06.2021, 17:31

Çayırlı Mahallesi Karşıyaka mevkisindeki zeytinlikte henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle makilik alana sıçradı.

Yangını fark eden yöre sakinleri, durumu Alo 177 Yangın İhbar Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine bir helikopter, 6 arazöz, iki itfaiye aracı ve çok sayıda orman personeli yangına müdahale etti.

Alevler, ekiplerin çabası sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın nedeniyle yaklaşık 20 dekarlık alanda hasar oluştu.

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