Çayırlı Mahallesi Karşıyaka mevkisindeki zeytinlikte henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle makilik alana sıçradı.
Yangını fark eden yöre sakinleri, durumu Alo 177 Yangın İhbar Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine bir helikopter, 6 arazöz, iki itfaiye aracı ve çok sayıda orman personeli yangına müdahale etti.
Alevler, ekiplerin çabası sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın nedeniyle yaklaşık 20 dekarlık alanda hasar oluştu.
İzmir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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