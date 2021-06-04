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Haberler İzmir Izmir’de yeniden açılan halı sahalarda yoğunluk

Izmir’de yeniden açılan halı sahalarda yoğunluk

Izmir’de yeniden açılan halı sahalarda yoğunluk

4.6.2021

İZMİR'DE normalleşme süreci ile yeniden hizmet vermeye başlayan halı sahalarda yoğunluk yaşanıyor. Halı saha işletmecisi Alaaddin Dönmez, "Cumhurbaşkanı 'halı sahalar' kelimesini kullandı, daha ağzından 'açılacak' kelimesi çıkmadan rezervasyon için telefonum çaldı. Önümüzdeki hafta bile boş saatim yok" sözleriyle durumu özetledi. Maç için halı sahaya gelen vatandaşlardan Emre Elmas ise, "Çok özlemiştik. İçeri girerken besmele çekerek girdim, çimleri öptüm maça öyle başladım" diye konuştu. Tugay Yıldırım da, "Spor yapmayı çok özledik. Pandemi bir daha yaşanmasın" dedi.
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