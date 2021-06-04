Kaynak Verimliliği Merkezi projesi hazır

İzmir'de sanayi kuruluşlarının Endüstri 4.0 ve dijitalleşme süreçlerinin hızlandırılması amacıyla İzmir Kaynak Verimliliği Merkezi Projesi hazırlandı. Vali Yavuz Selim Köşger, "Dünyadaki gelişmelere ayak uydurmak, salgının etkilerini fırsata çevirmek üzere kaynak verimliliği programı önemli hale geldi" dedi. EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ise "Bölgedeki OSB'ler başta olmak üzere ilgili tüm paydaşların katılımıyla İzmir'e özgü bir endüstriyel simbiyoz (ortak yaşam) modeli hayata geçirilecek" diye konuştu.



SANAYİ SEKTÖRÜ ÖNDE

İzmir Kalkınma Ajansının (İZKA) Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) iş birliğinde hayata geçirdiği proje, çevrim içi toplantıyla tanıtıldı. Toplantıda konuşan İzmir Valisi ve İZKA Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Selim Köşger, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm sektörlerde yeniden yapılanma gerekliliğini gösterdiğine işaret etti. Türk sanayisinin dirençli olduğunu ve olağan dışı şartlara adapte olup yeni ivme ile yoluna koyulduğunu gördüklerini kaydeden Köşger, şöyle konuştu: "Bölgemizdeki sanayiler dönüşüm için gerekli altyapıya sahip. Salgına rağmen 2020'de İzmir ve bölge ekonomisi yüzde 2'ye yakın büyüdü. İzmir'de yüzde 38'lik payla sanayi sektörü önde. Yani İzmir sanayi şehri. Dış ticaret fazlası vermeye devam ediyoruz. Salgının etkilerini fırsata çevirmek için kaynak verimliliği programı önemli hale geldi." EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da salgın sonrası ekonomi ve sanayi alanında kuralların yeniden yazılacağı bir dönüşümün içinde olduklarını, çevreye saygılı, otomasyon ve dijitalleşmeyle iç içe üretimin önemini artıracağını söyledi. Endüstri 4.0 ekseninde şekillenen sanayi dönüşümünü hayata geçirmenin İzmir'in küresel ekonomideki rekabetçi konumunu güçlendireceğini kaydeden Yorgancılar, şu bilgileri verdi:



DÖRT SENE DEVAM EDECEK

"Bu doğrultuda Avrupa 4.0 Dönüşüm Merkezi ile yapılacak iş birliği kapsamında benzer bir merkezin kurulumu ve iş modelinin geliştirilmesi için gerek duyulan detaylı saha analiz çalışmaları 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir. UNDP Türkiye ile yapılacak çalışmalar ile bölgedeki OSB'ler başta olmak üzere ilgili tüm paydaşların katılımıyla İzmir'e özgü bir endüstriyel simbiyoz (ortak yaşam) modeli hayata geçirilecek ve sonuçları ülke çapında yaygınlaştırılacaktır. 4 seneye yayılacak olan çalışmalarla Kaynak Verimliliği Merkezine ilişkin iş modelini geliştirmeyi ve sonrasında İzmir'e bu merkezi kazandırmayı hedefliyoruz."





DÖNÜSÜM IÇIN SIRKETLERE DESTEK

PROJE kapsamında iş birliği yapılan RWTH Aachen Teknik Üniversitesi Avrupa 4.0 Dönüşüm Merkezi'nin Genel Müdürü Prof. Dr. Thomas Gartzen de merkezin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Gartzen, iş birliği kapsamında bölgedeki işletmelerin dijital dönüşümde seviyelerini ve beklentilerini anlayacaklarını sonra da bir strateji çıkararak şirketlerin dijital dönüşüm adımlarına eşlik edeceklerini anlattı.