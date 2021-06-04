Lastik bottaki 32 sığınmacı kurtarıldı

İZMİR'İN Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grubun olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri görevlendirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 32 sığınmacı kurtarılarak karaya çıkarıldı.
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