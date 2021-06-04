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Haberler İzmir Tire OSB’ye meslek yüksekokulu yapılıyor

OSB’ye meslek yüksekokulu yapılıyor

Tire OSB’ye meslek yüksekokulu yapılıyor

4.6.2021

İzmir'in Tire ilçesinde, eski huzurevinin Tire Organize Sanayi Bölgesi'ne (TOSBİ) devredilen arsası üzerinde sanayicilerin yetişmiş ara eleman ihtiyacını karşılayacak Ege Üniversitesi Tire Meslek Yüksekokulu'nun temeli atıldı. OSB'deki 3 katlı yüksekokulun en geç Eylül ayı sonunda tamamlanarak, eğitim ve öğretime başlayacağı bildirildi. TOSBİ yönetimi okul arsasına karşılık 20 bin metrekarelik yeni bir imarlı arsa verdi. Kaymakam Fatih Çobanoğlu, "Öğrenciler, bölgedeki fabrikalarda üretim teknolojileri ile içi içe eğitim alacak. OSB'de, kaliteli ara elaman ihtiyacı büyük oranda karşılanacak. dedi. TOSBİ Müteşebbis Heyet Başkanı Metin Akdaş ise sanayicinin eğitimli personele ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

NADİR UYSAL

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