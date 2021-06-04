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Haberler İzmir Yaşlı çifti dövüp soyan iki hırsız yakalandı

Yaşlı çifti dövüp soyan iki hırsız yakalandı

Yaşlı çifti dövüp soyan iki hırsız yakalandı

4.6.2021

İZMİR'İN Urla ilçesi Zeytinalanı Mahallesi'nde yaşayan 78 yaşındaki Hüseyin Koç ile 80 yaşındaki eşi Güllü Koç'u, evlerini basıp darp ederek yerlerde sürükledikten sonra altın ve paraları alıp kaçan iki soyguncu yakalandı. Bölgedeki güvenlik kameralarından B.A. ve Y.D. oldukları tespit edilen şüphelilerden Y.D. geçen ay başka bir suça karıştığı için yakalanıp tutuklandı. B.A. da dün polisin kimlik kontrolünde yakalanarak gözaltına alındı.

■ FATİH ŞENDİL

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