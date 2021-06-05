Ağabeyi ile tartışan genci vurarak katletti

BUCA Mustafa Kemal Mahallesi'nde önceki akşam saat 19.40 sıralarında otomobili ile seyir halinde olan Şehmus Devrin, trafikte yol verme meselesi nedeniyle Y.Y. ile tartıştı. İddiaya göre Devrin, otomobili ile Y.Y'nin önünü kesti.

SİLAHI ATEŞLEDİ

ARAÇLARINDAN inen ikili arasındaki tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada ağabeyinin darp edildiğini gören Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçi Abdullah Y, koşarak olay yerine gelip kavgaya karıştı.

KAVGANIN büyümesi üzerine Abdullah Y, belinden çıkardığı tabanca ile Şehmus Devrin'e art arda ateş açtı. Devrin, kaçmaya çalıştığı sırada boynuna ve bacağına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı. Abdullah Y. ile ağabeyi Y.Y. ise otomobillerine binerek olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Devrin hayatını kaybederken, zanlılar ise 10 dakika sonra olay yerinden 500 metre uzaklıkta araçlarının içinde yakalandı.

■ FATİH ŞENDİL