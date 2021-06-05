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Haberler İzmir İdare Mahkemesi’nden Torbalı seçimi kararı

İdare Mahkemesi’nden Torbalı seçimi kararı

İdare Mahkemesi’nden Torbalı seçimi kararı

5.6.2021

TORBALI Belediye Başkanı İsmail Uygur'un vefatının ardından belediye meclisinde başkanlık seçimi yapılmış, seçimi CHP'nin adayı Mithat Tekin kazanmıştı. Ancak seçim sırasında AK Parti cephesi, CHP'li belediye meclis üyelerinin oylarını fotoğrafladıklarını tespit ederek seçime itiraz etmişti. AK Parti'nin yürütmeyi durdurma talebini görüşen İzmir 1. İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulması talebini oybirliği ile reddetti. Bu kararın kesin olmadığı ancak öncü bir karar olduğu vurgulandı. Menemen'de yapılan başkanvekilliği seçimi sürecinin ardından AK Parti'nin yürütmeyi durduma talebi kabul görmüştü.

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