İZMİR İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Körfez'de temizlik yaptı. 8 dalgıç kısa sürede yüzlerce atık topladı. Çok sayıda cam ve plastik şişenin yanı sıra, futbol topu, ayakkabı, cüzdan, oyuncak, tespih, ve scooter gibi eşyaların çıkması ekipleri bile şaşırttı.
İzmir Körfezi’nden scooter bile çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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