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Haberler İzmir İzmir Körfezi’nden scooter bile çıktı!

’nden scooter bile çıktı!

İzmir Körfezi’nden scooter bile çıktı!

5.6.2021

İZMİR İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Körfez'de temizlik yaptı. 8 dalgıç kısa sürede yüzlerce atık topladı. Çok sayıda cam ve plastik şişenin yanı sıra, futbol topu, ayakkabı, cüzdan, oyuncak, tespih, ve scooter gibi eşyaların çıkması ekipleri bile şaşırttı.
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