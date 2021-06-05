İzmir’de kiralık ev bulmak zorlaştı

Satılık konut fiyatlarının yükselmesinin vatandaşları kiralık gayrimenkullere yönlendirdiği belirtilirken, İzmir'de de son dönemde kiralık dairelerin sayısında azalma yaşandı. Özellikle son dönemde İzmir'in en çok değer kazanan ilçesi Menderes'te konut talebinin karşılanması konusunda ciddi bir sıkıntı olduğu ortaya çıktı.



GEÇİCİ ÇÖZÜMLERLE

Yeni Asır'a son dönemde kiralık evlere olan talebin arttığını belirten Qzen Gayrimenkul Yatırım Şirketi'nin sahibi Hüseyin Kedik, "İzmir genelinde konut fiyatları son bir yılda yüzde 33,4 oranında artış kaydetti. Yapılan son değerlendirmeye göre Nisan ayında İzmir'de 5 bin 505 konut satılırken bu yılın ilk dört aylık döneminde yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında azalarak 20 bin 863 adede geriledi. Bunun nedenini konut fiyatlarındaki artışa bağlayabiliriz. Bu nedenle vatandaşlar da geçici bir çözüm yolu olarak kiralık gayrimenkullere yöneldi" dedi. Yaşanan pandemi süreci, gayrimenkul sektöründe hem alıcıyı hem de satıcıyı etkiledi. Yüksek inşaat maliyetleri nedeniyle arzın azlığı, satılık konut fiyatlarının çok yüksek olması, vatandaşları kiralık evlere yönlendirdi. Son dönemde Menderes büyük ilgi görürken, gayrimenkul şirketleri, vatandaşın kiralık ev talebini karşılamakta zorluk çekiyor. Özellikle Gaziemir'de kiralık konut fiyatlarının yükselişe geçmesi nedeniyle vatandaşların bu bölgeye en iyi alternatif olarak gördükleri Menderes'e yöneldiğinin altını çizen Kedik, "Bireyler, yeni ikamet lokasyonları için kendilerine ve doğal olarak alışmış oldukları düzene yakın bölgeleri tercih ediyor. Buna bağlı olarak tercih ettikleri yeni bölgelerde olağan dinamikler dışında yarattıkları talep fazlasının yeterli karşılığı bulamaması nedeniyle bir mağduriyet oluşuyor. Burada da ne yazık ki böyle bir handikap var. Menderes'te yeterli konut bulunmadığından maalesef arz, talebi karşılamıyor" ifadelerini kullandı.



YATIRIMCILARA MENDERES ÇAĞRISI

Büyümede inşaat sektöründe oynadığı önemli role dikkat çeken Qzen Gayrimenkul Yatırım'ın sahibi Kedik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hem ev alma isteği hem de her zaman sağladığı yüksek getiri nedeniyle gayrimenkul sektörü büyüyen şehirlerin ekonomisinde büyük paya sahip. İzmir Menderes'e yapılan konut yatırımları da bölgeyi, kentin en çok değer kazanan yerleşim yerlerinden biri haline getirdi. Ancak devamlılığı sağlamak için, son dönemde artan yoğun talebi karşılamada yaşanan sıkıntının çözüme kavuşturulması gerekiyor. Buradan yatırımcılara çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin hep birlikte Menderes'in değerine değer katalım ve oluşan bu mağduriyetin bir an önce önüne geçelim."

Tolga TEKİN