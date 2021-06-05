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Haberler İzmir İzmir'de orman yangını

'de orman yangını

'in ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

İzmir'de orman yangını
DHA

05.06.2021, 15:21 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021, 16:37

Kiraz'ın kırsal Omurcali köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 13.30 sıralarında, yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, 2 helikopterle havadan, 6 arazöz ve orman işçileri ile de karadan müdahale başlattı.

Yangın, orman ile itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan 2,5 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

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