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İzmir'de orman yangını

İzmir'in Kiraz ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

DHA 05.06.2021, 15:21 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021, 16:37