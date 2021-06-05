Kiraz'ın kırsal Omurcali köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 13.30 sıralarında, yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, 2 helikopterle havadan, 6 arazöz ve orman işçileri ile de karadan müdahale başlattı.
Yangın, orman ile itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan 2,5 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
İzmir'de orman yangını haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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