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İzmir'de operasyonunda yakalanan 17 zanlıdan 9'u tutuklandı

İzmir'in ilçesinde düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı. Adreslerdeki aramalarda, 10 gram metamfetamin, 26 gram esrar, 2 kök ve tabanca ele geçirildi.

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 zanlıdan 9'u tutuklandı
AA

05.06.2021, 08:34 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021, 08:34

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ödemiş'te 16, Kiraz ilçesinde 1 olmak üzere 17 adrese operasyon düzenledi.

120 polisin katıldığı operasyonda, 4'ü kadın 17 kişi gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, 10 gram metamfetamin, 26 gram esrar, 2 kök Hint keneviri ve tabanca ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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