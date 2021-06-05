İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ödemiş'te 16, Kiraz ilçesinde 1 olmak üzere 17 adrese operasyon düzenledi.
120 polisin katıldığı operasyonda, 4'ü kadın 17 kişi gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda, 10 gram metamfetamin, 26 gram esrar, 2 kök Hint keneviri ve tabanca ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 zanlıdan 9'u tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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