İzmir Konak'taki Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nde çalışan engelli memuru rehin alan bıçaklı saldırgan, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırganın, kendisini taciz eden birinin o binada çalıştığını söylediği, bulamayınca kendisine yalan söylediğini öne sürdüğü memuru rehin aldığını ifade ettiği öğrenildi.
Memuru rehin alan saldırgan cezaevine yollandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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