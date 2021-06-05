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Haberler İzmir Memuru rehin alan saldırgan cezaevine yollandı

Memuru rehin alan saldırgan cezaevine yollandı

Memuru rehin alan saldırgan cezaevine yollandı

5.6.2021

İzmir Konak'taki Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nde çalışan engelli memuru rehin alan bıçaklı saldırgan, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırganın, kendisini taciz eden birinin o binada çalıştığını söylediği, bulamayınca kendisine yalan söylediğini öne sürdüğü memuru rehin aldığını ifade ettiği öğrenildi.
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