Yaşama tutunmak için son 3 kilo

İZMİR'İN Bayındır ilçesinde yaşayan Öznur ve Murat Işıkdere çiftinin 2.5 yıl önce minik kızları Defne dünyaya geldi. Defne 6 aylıkken ailesi hareketlerinde ağırlık olduğunu fark ederek doktora başvurdu. Doktorlar çocuğun zayıf ve tembel bir bebek olduğunu söyleyerek aileyi evine geri gönderdi.

TEŞHİS 7 AY GECİKTİ

Hareketlerindeki ağırlık devam edince aile tekrar doktora başvurdu ancak aynı cevapla bir daha evlerine gönderildi. Defne 13 aylık olduğunda İnstagram'da 'gevşek bebek sendromu' adlı paylaşımı gören anne Öznur Işıkdere, bu kez fizyoterapiste başvurdu. Fizyoterapist ise çocuğun bir nöroloji doktoruna görünmesini tavsiye etti. Nöroloji bölümünde yapılan testler sonucunda Defne'nin SMA Güçlü TİP-1 hastası olduğu ortaya çıktı.

'DESTEK BEKLİYORUZ'

Hastalığın ortaya çıkmasının ardından hızla tedavi yöntemlerini araştıran aile, Dubai'de 13 buçuk kilo sınırı olan gen tedavisi yöntemi için kampanya başlattı. Bir buçuk ay önce başlatılan kampanyada tedavi için gerekli olan 2.2 milyon dolar paranın yüzde 6'sı toplanabildi. Maddi manevi desteğe ihtiyaçları olduğunu söyleyen anne Öznur Işıkdere, "Defne şu an 10.5 kilo ve 13.5 kilo olmadan ilacını alması gerekiyor. İnsanlar 'daha üç kilosu var' diyor ama en az kas kaybında tedaviyi olması gerekiyor ki daha yararlı olsun" diye konuştu.

MERT ALPDÜNDAR