1.5 yaşındaki Hacı Veli artık rahat nefes alıyor

DOĞUŞTAN göğüs kafesi dar olduğu için nefes almakta güçlük çeken 1.5 yaşındaki Hacı Veli bebek, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde gerçekleştirilen iki ayrı ameliyatla sağlığına kavuştu. Ameliyatı yapan Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Dökümcü, "Ameliyatlar sayesinde bebeğimizin akciğer hacminin genişlemesini sağladık. Bebeğimiz önceden solunumu için sürekli makineye ihtiyaç duyarken ameliyattan sonra makineden ayrılmaya başladı" dedi. Anne Tuğba Nur Olga, bebeklerini sağlığına kavuşturan sağlık çalışanlarına ve tedavi masraflarını karşılayan İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği'ne teşekkür etti.

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