Belediye çalışanından vatandaşa ‘oran’tısız güç

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Belediye Meclis Üyesi Aybars Yıldırım'ın darp edilmesinin ardından bu kez de Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın koruma gibi yanında gezdirdiği belediye çalışanı Tarık Kar ile bir vatandaş arasında arbede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, önceki gece saat 22.00 sularında Çeşme Belediyesi Alaçatı Hizmet Binası önünde yaşanan olayda, bir vatandaş trafik nedeniyle Çeşme Belediye Başkanı ve araç içerisindekilere eleştiri içeren sözler söyledi.

VATANDAŞLAR AYIRDI

Vatandaşın söylediği sözleri duyan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın yanındaki belediye çalışanı Tarık Kar, araçtan inerek vatandaşa müdahale etmek için hamle yaptı. İki taraf arasında kısa süreli arbede yaşanırken, araya giren diğer vatandaşlar tarafları ayırdı. Yaşanan olay sonrasında her iki tarafın da adli makamlara müracaat etmedikleri öğrenildi.

ÇEŞMELİNİN VAY HALİNE

YAŞANAN olay şaşkınlık yaratırken ilçe belediye başkanlarının kanunen korumasının olamayacağını belirten vatandaşlar, "Koruma kadrosu olmayan bu kişi hangi iş tanımıyla, kimin talimatıyla, neyden cesaret alarak vatandaşa saldırmıştır? Belediye Başkanı Oran, Çeşme'de bu tür davranışlara onay vererek neyin mesajını veriyor. Bu personel bu haliyle çalışmaya devam edecekse Çeşmelinin vay haline" diye konuştu.

■ ERHAN GÜLENÇ