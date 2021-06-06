CHP'de intikam şov

İzmir'de Gaziemir CHP'de tartışmalar bitmiyor. Kendi partisinden meclis üyelerinin bir kısmıyla ayrışma yaşayan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, şimdi de CHP İl Başkanı Deniz Yücel ve İl Yönetimi'nden adeta intikam aldı.

Arda, belediye bünyesinde çalışan İl Başkan Yardımcısı Yasin Ergül'ü işten çıkardı. Arda'nın bir parti etkinliğinde görevli olduğu gerekçesiyle işe gelmeyen Ergül'le ilgili önce tutanak tutturduğu ardından da yine benzer sebeplerle Ergül'ü işten çıkardığı öğrenildi.

DAHA ÖNCE REST ÇEKMİŞTİ

Arda, işçi kadrosundaki Ergül'ü işten çıkarmadan önce de park ve bahçeler müdürlüğüne göndermişti. Kulislerde Arda'nın bu şekilde kendisiyle birlikte hareket eden İzel Zenginobuz Derinsu'yu daha önce İl Disiplin Kurulu'na sevk eden ve uyarı cezasına çarptırılmasını sağlayan CHP İl Yönetimi'nden intikam aldığı konuşuluyor.

Arda, Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından Derinsu'yu Başkan Yardımcısı yapmış ve adeta il yönetimine rest çekmişti. Arda'nın Başkan Yardımcısı yaptığı Derinsu'ya İl Disiplin Kurulu'ndan grup başkan vekili olarak görevini yapmadığı gerekçesiyle 'uyarı' cezası çıkmıştı. Bu arada Ergül'ün Arda'nın anlaşamadığı İlçe Başkanı Kasım Özkan'la da birlikte hareket ettiği ifade edildi.

İL YÖNETİMİNDEN TEPKİ

İşten çıkarma İl Yönetimi tarafından tepkiyle kaşılandı. Başkan Arda'nın aldığı karara Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Köksal Yıldırım ilk tepki gösteren isimler arasında yer aldı. Yıldırım, Gaziemir Belediyesi Meclisi whatsapp grubuna, "Yasin arkadaşımızın genel merkez çalıştayına katılımıyla başlayan tutanak zinciri anlaşılan tamamlanmış. Belediye başkanımıza, yardımcılarına bu hassas çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi her şeye ve herkese rağmen iktidara gelecektir" yazdı.

İLÇE BAŞKANI'NDAN MEVLANA'LI PAYLAŞIM

BU arada İlçe Başkanı Kasım Özkan'ın Yasin Ergül'ün işten çıkarılmasının ardından Mevlana'nın "Sabret! Ümitsizlikten sonra nice ümitler vardır. Karanlığın ardında nice güneşler vardır" sözünü paylaşması dikkat çekti. Gaziemir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Ünal Işık da, işten atılan Ergül'ün salonda bayrak asarken çekilmiş fotoğrafıyla birlikte Tolstoy'un, "Her şey koca bir rezilliğin etrafında dönüp duruyor. Hepsi de memnun, böyle olması gerektiğinden eminler, ölene kadar bu şekilde devam etmeye razılar. Ama ben edemem" sözleriyle yaşananlara gönderme yaptı.

ERHAN GÜLENÇ