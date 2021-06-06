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Haberler İzmir Foça, terk edilen cins hayvanlarla doldu

, terk edilen cins hayvanlarla doldu

Foça, terk edilen cins hayvanlarla doldu

6.6.2021

İZMİR'İN Foça ilçesinde son dönemlerde artan sokak hayvanı popülasyonu, birtakım sorunları da beraberinde getirdi. Yaz aylarını İzmir'in Foça ilçesinde geçiren bazı tatilciler, tatil sonrası Foça'dan ayrılırken evcil hayvanlarını bırakıp gidiyor. Uzman Veteriner Hekim Ömer Sağıroğlu, ilçedeki sokak hayvanlarında her yıl artış görüldüğünü, ilçenin terk edilen cins hayvanlarla dolduğunu söyledi. Haftanın bir günü, sokak hayvanlarının muayene tedavi ve kısırlaştırmalarını gönüllü olarak kliniğinde yapacaklarını söyleyen Sağıroğlu, diğer meslektaşlarından da destek beklediğini vurguladı.
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