İzmir'de LGS heyecanı!

LGS kapsamında 8'nci sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav başladı. 2 oturumda gerçekleştirilen sınav için uzun süredir hazırlanan öğrenciler, sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerinin yolunu tuttu. İzmir Gazi Umurbey Ortaokulu'nda heyecan dolu bekleyişin ardından öğrenciler, kimlik ve sınava giriş belgeleriyle mesafeli biçimde merkezlere alındı. Covid-19 riski dolayısıyla okul binasının tüm camları açık tutulurken, öğrenciler yıl boyunca verdikleri emeklerin karşılığını alabilmek için sınava başladı.





İzmir'de 640 okulda 52 bin 500 öğrencinin sınava katıldığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "2020-2021 LGS olarak bugün İzmir'de 640 okulumuzda yaklaşık 52 bin 500 öğrencimizle sınavımızı yapıyoruz. Covid 19 testi pozitif 6 öğrencimiz vardı. Bunların hepsine ayrı ayrı okullar açtık ve tüm tedbirlerimizi aldık. Temaslı öğrencilerimizi tamamen ayırdık ve en ufak bir risk yok. Öğrencilerimiz oldukça huzurlu. Okullarımızın camları açık. Öğrencilerimize kalem, silgi, maske, su, dezenfektan desteğini verdik. Özel okullar dahil olmak üzere her bir okulumuzda rehber öğretmenlerimiz bulunuyor. Tüm çocuklarımıza Allah'tan zihin açıklığı diliyorum. Kazanan olacak ama kaybeden kimse yok. Biz bütün öğrencilerimizin gidebilecekleri okulları hazır ettik" dedi.



Öğrenciler sınav merkezlerine alınırken, velilerin de okul bahçelerinde heyecanlı bekleyişi başladı. Oğuz Kaan'ın annesi Fadime Han, "Biz çocuklar kadar heyecanlıyız. Çocuklar içeride biz dışarıda bekliyoruz. Hayırlı olmasını diliyoruz. Bizim için pandemi zor bir süreçti. İnşallah emeklerinin karşılığını alırlar. Çocuklarımız da öğretmenleri de oldukça özveriliydi" diye konuştu.





Sınava giren oğlu Emre'yi bekleyen Şefika Yiğit ise, "Oğluma ve bütün çocuklarıma başarılar diliyorum. Pandemi süreci bütün çocuklarımızı çok yordu. Sağlıklı mutlu okullarda okumak inşallah hepsine nasip olur" dedi.

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