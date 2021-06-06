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Haberler İzmir İzmir'de Yunan unsurlarının geri ittiği 29 göçmen kurtarıldı

'de Yunan unsurlarının geri ittiği 29 göçmen kurtarıldı

'in ilçesi açıklarında, Yunan güvenlik güçlerince geri itilen can salları içinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 29 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'de Yunan unsurlarının geri ittiği 29 göçmen kurtarıldı
DHA

06.06.2021, 14:38

Foça Aslanburnu mevkii açıklarında can salları görüldüğü ihbarı üzerine Türk Sahil Güvenlik botları, dün akşam bölgeye hareket etti. Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 29 göçmen, kurtarılıp, Foça Balıkçı Barınağı'na getirilip, polis ekiplerine teslim edildi. Göçmenlerin Yemen, Cibuti, Filistin, Somali ve Güney Afrika Cumhuriyeti vatandaşı oldukları belirlendi.

Göçmenler, Ayvalık bölgesinden lastik botla Midilli Adasına gitmek için denize açıldıklarını, Yunan güvenlik güçleri tarafından tespit edildikten sonra ellerinden cep telefonları ve bazı eşyalarının alındığını ve can sallarına bindirilerek geri itildiklerini iddia etti. Yiyecek ihtiyaçları karşılanan ve sağlık kontrolleri yapılan göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresine gönderilecekleri bildirildi.

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