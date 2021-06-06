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Haberler İzmir Kızımın hayatından endişe duyuyorum

Kızımın hayatından endişe duyuyorum

Kızımın hayatından endişe duyuyorum

6.6.2021

İZMİR'İN Kemalpaşa ilçesinde 10 gün önce kaçırılan 16 yaşındaki Sinem Asrak'ın annesi Pınar Acı ve babası Kemal Asrak, kızlarının 20 yaşındaki kuzeni Eren Can Demir tarafından kaçırıldığını söyleyerek, "Kuzeni kızımı silah zoruyla tutuyor. O çocuğun suç dosyası kabarık ve kızımı öldürebilir" dedi. Sinem'in kuzenine ilgi duymadığını ancak Eren Can'ın küçük kıza aşık olduğunu söyleyen anne Pınar Acı, "Kızım giderken yanına hiçbir şey almamış. Gidebilecekleri 3 yer var. Hala İzmir'de olabilecekleri gibi Ankara ya da Muş'ta da olabilirler. Görenlerin güvenlik güçlerine bildirmelerini istiyoruz" dedi.

■ FATİH ŞENDİL

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