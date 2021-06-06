Son dakika: İzmir'de orman yangını!

Narlıbahçe mevkisi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.
Sarp arazideki yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz ve 2 helikopter ekibi müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.
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