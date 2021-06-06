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Haberler İzmir Son dakika: İzmir'de orman yangını!

Son dakika: 'de orman yangını!

Son dakika haberi...'in ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.

Son dakika: İzmir'de orman yangını!
AA

06.06.2021, 16:13 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021, 17:07

Narlıbahçe mevkisi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Sarp arazideki yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz ve 2 helikopter ekibi müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.

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