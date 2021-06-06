Urla Kaymakamı’nın altyapı isyanı ses getirdi

İZMİR'İN Urla ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda ilçede yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

YATIRIMA İHTİYAÇ VAR

DAYANÇ, belediye binasında düzenlenen toplantıda ilçenin sorunlarının başında gelen ulaşım ve altyapıyla ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu. Zamanında 20-30 bin nüfuslu bir sahil kasabası olarak planlanan Urla'nın şu anda bir turizm kenti olma yolunda ilerlediğine dikkat çeken Dayanç, "İstanbul buraya akın etmiş vaziyette. Ben Urla'nın bir bu kadar daha gideceğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla bizim ne yollarımız ne altyapımız ne içme suyumuz ne kanalizasyonumuz bunu kaldırmaz. Çok büyük yatırım gerek. Bir süre sonra bu çarşıya araba giremez. Ulaşıma, otoparka ve diğer sorunlara önlem almak gerek. Çözüm bulunamazsa 5-10 sene sonra ilçe gözden düşer" diye konuştu. Tartışma çıkaran bu sözler üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Büyükşehir'in Urla'daki hizmetleri hakkında bilgi verildi.